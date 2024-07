Camminate, mostre, musica, piadina e salumi e cocomerata: un ricco menù di eventi per celebrare don Dario Ciani

Il 20 e 21 luglio si celebra il nono anniversario della scomparsa di don Dario Ciani. Sabato 20 luglio alle ore 20 camminata a partecipazione libera sul Sentiero don Dario da poco riaperto dopo la disastrosa alluvione dello scorso anno. Un percorso ad anello di 11 chilometri, della durata di circa tre ore con partenza e rientro a Sadurano (tracciato GPX scaricabile dal sito www.amicididondario.it). Il ritrovo è per le ore 19,45 all’arena al fianco della Chiesa e al rientro, verso le ore 23 circa, è prevista una fresca cocomerata per tutti i partecipanti.

Domenica 21 luglio alle ore 17,30 ci sarà una mssa in suffragio di don Dario, concelebrata e presieduta dal vescovo Livio Corazza. All’interno della Chiesa sarà allestita l’esposizione delle opere realizzate dai detenuti della Casa Circondariale di Forlì, in occasione del sesto corso-concorso di pittura don Dario Ciani, curato dall’artista forlivese Alvaro Lucchi, volontario della nostra associazione. Alle ore 18.30 passeggiata condotta da Gabriele Zelli alla scoperta del territorio circostante, dalla Chiesa di Sadurano fino al vicino Monte della Birra e ritorno, durata un’ora e mezza. Durante la passeggiata verranno raccontate brevemente le storie del borgo, del suo castello, di Diamantina Ramponi accusata nel 1603 di stregoneria, dello scontro a fuoco nel 1850 fra la Banda di Stefano Pelloni (il Passatore) e i gendarmi, nonché episodi significativi della vita di due parroci di Sadurano come don Lucio Vignoli e don Dario Ciani.

Alle ore 20 piadina, salumi, formaggio, bibite ci aspettano fin dal pomeriggio all’adiacente Circolo Acli e chi desidererà rifocillarsi lo potrà fare in un luogo suggestivo, al fresco, ammirando un bellissimo panorama in attesa del concerto. Alle ore 21 nell’Anfiteatro (o, in caso di maltempo, all’interno della Chiesa), si terrà il secondo concerto della 33esima edizione della rassegna musicale Sadurano Serenade. Protagonista della serata saranno i Parma Brass che ci proporranno lo spettacolo “Professione Crooner”, un omaggio ai cantanti più famosi che impersonano questo stile innovativo, dolce e coinvolgente: partendo da Frank Sinatra e Michael Bublé si arriverà fino agli italiani Sergio Caputo, Massimo Ranieri, capaci di adattare e rinnovare questo genere, rendendolo attuale. Il tutto con un valore aggiunto di non poco conto, la qualità musicale della band unita alla splendida voce di Fabrizio Ceste.

Per programmare la cocomerata di sabato e il buffet di domenica è gradita, se possibile, la prenotazione inviando mail o telefonando a:

amicidisadurano@cssforli.it e 0543 21900 (solo mattino)