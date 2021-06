A 30 anni dalla morte di Don Francesco Ricci il ricordo all'Arena San Domenico

Nel 2021 ricorre il trentennale della morte di Don Francesco Ricci, il grande sacerdote forlivese che ha portato, con ardore e coraggio, l’annuncio cristiano in ogni parte del mondo, dall’Europa dell’Est, ai tempi della "cortina di ferro”, fino all’America Latina, al Giappone e alla Cina. Missionario, educatore, comunicatore e, dopo l’incontro con Don Luigi Giussani, alle origini della presenza di Comunione e Liberazione a Forlì, Don Francesco morì a soli 61 anni il 30 maggio 1991, dopo una lunga malattia.

In questa importante occasione il Centro Culturale “Don Francesco Ricci-La Bottega dell’Orefice APS” e il movimento di Comunione e Liberazione di Forlì, in collaborazione con la Diocesi di Forlì-Bertinoro e con il patrocinio del Comune di Forlì, propongono alcune iniziative, con l’intento di ricordare la sua figura, di farla conoscere anche alle generazioni che non lo hanno mai incontrato, di riproporre la sua opera e il suo carisma così fecondi e attuali anche oggi. Dopa la Messa di suffragio, celebrata lo scorso 30 maggio nella Cattedrale di Forlì, martedì 8 giugno alle 20.30, presso l’Arena S. Domenico si terrà un incontro pubblico dal titolo “Il primo e più grande compagno di cammino” (come lo definì Don Luigi Giussani nel suo ultimo saluto), con la partecipazione di S.Em. Card. Matteo Maria Zuppi Arcivescovo Metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza episcopale dell’E.R. e Roberto Fontolan, responsabile del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Introduce il giornalista Alessandro Rondoni. Porteranno i loro saluti il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro, S.E. Mons. Livio Corazza.

Nel corso della serata verranno presentati in anteprima il docufilm, ideato e realizzato dal regista forlivese Franco Palmieri sulla figura e l’opera di don Ricci, e il nuovo sito del Centro Culturale che propone al suo interno un’ampia sezione contenente scritti del sacerdote oltre ad immagini, video e testimonianze a lui dedicate.

I posti per partecipare all’incontro sono esauriti, è possibile prenotarsi in lista d’attesa scrivendo alla mail: bottegaorefice.fo@libero.it

