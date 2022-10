Donazione dei tessuti e Banca Regionale della cute, se ne parla in un incontro con i medici

"Donazione dei tessuti e Banca Regionale della cute" : questo l'argomento dell'incontro che si terrà a Forlì Venerdi 18 Novembre alle ore 18.30 nel salone del Circolo Aurora (ex Scranna) a Palazzo Albicini, Corso Garibaldi 80.

Fortemente voluto e ideato da Simona Palo, autrice forlivese, in piena sinergia e collaborazione con il Consiglio Direttivo del Circolo Aurora, l'incontro pubblico vedrà come principale relatore Davide Melandri, responsabile Banca della Cute Regione Emilia Romagna e Direttore del Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Bufalini di Cesena, affiancato dalla propria équipe di medici, Elena Bondioli, Responsabile dell’attività di ingegneria tessutale e direttore tecnico Cell Factory e Sala Criobiologica, e Stefano Palo, Chirurgo plastico presso l’ospedale Bufalini di Cesena. A integrare il dibattito, moderato dal giornalista Vincenzo Bongiorno, sarà Flavia Rambelli, Presidente Provinciale A.I.D.O. Forlì-Cesena, la cui partecipazione sarà importante per fare il punto in tema di donazione organi.

"Diverse testate giornalistiche nazionali si sono interessate al lavoro che svolge oggi la Banca della Cute, un'eccellenza del nostro sistema sanitario" afferma Simona Palo "oggi è più che mai importante tornare a parlarne in presenza, lo faremo nelle sale di un Circolo che si apre a tutta la cittadinanza per fare cultura attraverso l'informazione. Dedico questo incontro a Mirko Troncossi, un amico che nel diventare donatore ha permesso di far tornare a vivere persone da anni in attesa di un trapianto".

In Italia ogni anno avvengono circa mille trapianti di pelle, in gran parte per casi di ustioni, ma ci sono anche gravi patologie dermatologiche che richiedono queste terapie. La Banca della Cute della Regione Emilia -Romagna è una delle cinque banche italiane di riferimento certificate dal Centro Nazionale e Regionale Trapianti per la distribuzione di tessuto cutaneo e svolge, ormai da anni, la sua attività distribuendo cute non solo in Regione ma anche su tutto il territorio nazionale.