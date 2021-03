Donna Solidale 2021: lo spettacolo continua in filodiffusione e in streaming

Grande fermento a Forlimpopoli per l’edizione 2021 di Donna Solidale: la prima azione con i contributi video sulla pagina Facebook è stato un successo di partecipazione e condivisione. Pillole video arrivate dalla Germania grazie al coinvolgimento della Scuola di musica Popolare, da Palermo con Nicoletta Cosentino di Cuoche Combattenti da poco insignita Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella, e da tutta la Romagna grazie a Denis Campitelli e Liana Mussoni, naturalmente hanno dato il loro contributo molte donne del gruppo e la Giunta Comunale, il sindaco Milena Garavini, il Vice Sindaco Sara Pignatari e l’Assessore alla cultura Paolo Rambelli.

Il progetto prosegue domenica 7 marzo alle ore 11 in filodiffusione dal Camminamento della Rocca di Forlimpopoli con musica a cura di Elena Canarecci, poesie lette da alcune donne del gruppo e saluti istituzionali da parte del Sindaco il momento sarà anche l'occasione per ricordare l'appuntamento del giorno successivo lunedì 8 marzo con la diretta in streaming alle ore 21.00 dal Teatro Verdi di Forlimpopoli visibile sulla pagina Facebook di Donna Solidale quarantacinque minuti dove sarà possibile vedere l’appassionato tango argentino di Susy Casalboni e Giampiero Peca di Medialuna Tango, Le performance di danza contemporanea della Scuola danze Forlimpopoli, la verve di Veronica Gonzalez e i suoi sketch con i piedi, e la bravura di Fabiola Crudeli in veste di presentatrice della serata, un grande sforzo organizzativo reso possibile anche dalla preziosa collaborazione di Casa Artusi che ha messo a disposizione il materiale per la “messa in onda”

Donna Solidale è un gruppo spontaneo di donne e uomini di diverse nazionalità, età e professione; ognuno dei quali mette a disposizione le proprie capacità per mantenere il focus acceso sui diritti delle donne e continuare a costruire così, una società più solidale e paritaria. Il gruppo è operativo tutto l'anno anche se nel format di marzo è il momento di maggiore visibilità. Il Progetto è coordinato da Veronica Gonzalez e Cristina Minotti dell’Associazione Teatro dei Piedi.