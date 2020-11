Donne contro la violenza: Veronica Gonzalez incontra le "Cuoche Combattenti"

Dal 10 novembre sulla pagina facebook Donna Solidale, gruppo spontaneo nato a Forlimpopoli per porre interesse su temi femminili e portare avanti una sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza, sono stati pubblicati dei brevi video realizzati da alcuni componenti del gruppo con poesie, riflessioni, storie, canzoni ma anche disegni, tango e sketch aventi per tema: il rispetto per le donne.



Hanno aderito con entusiasmo anche le donne della giunta comunale di Forlimpopoli dal Sindaco Milena Garavini, il cui contributo video sarà pubblicato proprio il 25 novembre, al Vice Sindaco Sara Pignatari e a Elisa Bedei Assessore ai servizi sociali.

Mercoledì 25 novembre alle ore 21.00 ci sarà una diretta Facebook con Veronica Gonzalez, ideatrice e coordinatrice del progetto Donna Solidale, e Nicoletta Cosentino che parlerà di Cuoche Combattenti. Un progetto di imprenditoria sociale legato alla cucina che riunisce tante donne, ne custodisce le storie e i brutti ricordi di un passato che ora è alle spalle e dà loro l’opportunità per ricominciare insieme.

“Il progetto Donna Solidale, ha preso vita in un bar dopo un brindisi, ed è stato facilissimo creare il gruppo perché c’era l’esigenza di lavorare sul tema della donna -, fanno sapere le rappresentanti del gruppo - la formula vincente, che è quella che riesce a dare stimoli e a creare passione è che ognuno mette a disposizione il suo talento e così il gruppo eterogeneo diventa ricco di significati colori e sfaccettature e soprattutto crea coesione sociale e mutuo soccorso”.