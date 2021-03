Donne in lotta per la libertà: sulle tracce delle "ribelli di Via della Ripa"

Si rivive una pagina di storia e di ribellione della nostra città che vide le donne protagoniste. Come a San Pietroburgo nel 1917 furono le donne della filatura di cotone Krasnaja Nit a provocare la scintilla chiamando gli uomini delle officine Putilov, così a Forlì il 24 marzo del 1944 furono le donne che scatenarono la prima ribellione “politica” contro il fascismo. Furono le donne che, il 24 marzo, avendo appreso della fucilazione di cinque renitenti alla leva nella caserma di via della Ripa scesero spontaneamente in strada con un “programma” politico: Basta fascismo! Basta guerra! Accesero così la miccia che il 27 marzo dette il via a un grande sciopero che salvò la vita degli altri nove renitenti che stavano per essere fucilati.

Sabato 27 marzo alle 16.30, sulla pagina Facebook dell'Anpi di Forlì-Cesena, prende corpo un incontro di riflessione e studio sulle vicende di via della Ripa e il loro contesto storico con quattro studiose: la storica Laura Orlandini che interviene su Le donne nella Resistenza; la sociologa Mara Valdinosi su I fatti di via della Ripa; la segretaria della Cgil di Forlì Maria Giorgini su Donne e lavoro; la storica Eloisa Betti su Donne e impegno politico nel secondo dopoguerra. Introduce Lodovico Vico Zanetti, presidente dell'Anpi del comune di Forlì; coordina Gianfranco Miro Gori, presidente dell'Anpi della provincia di Forlì-Cesena. La tavola rotonda sui fatti di via della Ripa sarà preceduta, alle 16, dalla premiazione degli studenti vincitori del concorso 2020 per immagini dedicate al medesimo tema.