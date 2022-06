"Donne vittime e bambine migranti": Riccardo Noury portavoce italiano di Amnesty International a Forlì

Giovedì 23 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala Aurora di Palazzo Albicini, Riccardo Noury, presidente Amnesty International e Chiara Morale, UNICEF, Sede di Forlì-Cesena, parleranno di "Donne vittime e bambine migranti. Storie di donne per i diritti umani". Condurrà la serata Pietro Caruso, giornalista e saggista.

L’evento, in considerazione dell’Agenda europea 2030 obiettivo n.5, evidenzierà il tessuto di disuguaglianze che colpisce sia le donne vittime di violenze fino alla morte nelle esperienze del nostro Paese e nel mondo, sia la sorte delle bambine migranti che finiscono per essere sfruttate dal gioco della prostituzione e dello sfruttamento sessuale. In tale occasione sarà presentato anche il libro di Riccardo Noury, "La stessa lotta la stessa ragione", storie di donne per i diritti umani, ed. People store. L'evento sarà preceduto dalla performance di Antonella Turci/ Schizophrenic Art dal titolo “Fiori d'asfalto”.

Ingresso libero.