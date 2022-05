Donpasta torna a Forlimpopoli per i 15 anni di Casa Artusi e presenta "Naviganti"

Daniele De Michele, ovvero Donpasta, Premio Marietta ad honorem 2015, amico artusiano della prima ora, torna a Forlimpopoli per la presentazione e proiezione del suo ultimo capolavoro documentario, "Naviganti", in occasione di una serata organizzata dall'Associazione Mariette al Teatro Verdi di Forlimpopoli per i 15 anni di Casa Artusi e Mariette.



L'appuntamento è per venerdì 3 giugno, alle 20:30, al Teatro Verdi di Forlimpopoli

"Naviganti"

Artisti disperati, squattrinati, fragili e con un evidente senso di inutilità, che provavano a farcela. Quando nell’agosto del 2020 tutto riaprì, dopo mesi di confinamento in casa, gli artisti furono gli unici a non riprendere normalmente il loro lavoro. Nel tempo di un anno e mezzo, dentro e fuori il lockdown, Donpasta racconta la sua quotidianità intrecciata a quella di una scenografa disoccupata, un musicista senza spettacoli, un contadino poeta, documentando il modo in cui sono sopravvissuti a un conflitto esterno e interno, mentre sapevano che nella tempesta le cose fragili rischiano di scomparire. Avevano bisogno di un’idea per uscire dalle acque torbide e fu così che divennero i Naviganti.

Ingresso a offerta libera. L'incasso sarà devoluto al progetto 'Raccontare la cucina italiana. Storie e identità digitali in nome di Artusi' 15 anni Casa Artusi e Mariette. Segue una degustazione a tema a cura delle Mariette



Per maggiori informazioni: 347 191 1515, 349 840 1818