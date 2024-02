"Dopo Barbie…Rivoluzioni in Rosa": gli studenti del Classico portano a teatro l'uguaglianza di genere

Giovedì gli studenti del Classico delle classi 5°A, 5°C, e 5°D indirizzo Scienze Umane, metteranno in scena al teatro Testori uno spettacolo originale incentrato sull’uguaglianza di genere dal titolo “Dopo Barbie…Rivoluzioni in Rosa”. L’idea di tale drammatizzazione è nata dall’esigenza stessa dei giovani di interrogarsi sul perché molto spesso la mancata parità di genere sfoci in violenza. Il progetto è stato proposto dalla docente di Scienze Umane, Monia Valentini, fortemente sostenuto dal dirigente Marco Lega, cofinanziato dal Comune di Forlì, dal Centro Donna e dal Liceo "Morgagni"; grazie alla sua valenza pedagogica gli studenti hanno potuto avvicinarsi con uno sguardo diverso a tale complessa tematica.

"Gli studenti e le studentesse coinvolti hanno sicuramente capito l’importanza di costruire relazioni basate sul rispetto, sull’accettazione e sulla collaborazione attraverso una pluralità di linguaggi", afferma la professoressa Monia Valentini, che ha seguito il progetto in collaborazione con l’esperta Sabina Spazzoli. "Tale progetto, inoltre, ci testimonia come la collaborazione fra scuola, famiglia ed attività extrascolastiche possa rappresentare la via giusta per riflettere su temi difficili in modo divertente e al servizio della comunità - conclude -. Lo spettacolo, che inizierà alle 20,30, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza".