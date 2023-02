Dopo lo stop imposto dal covid torna il "Carnevale Insieme": tutto pronto per la grande festa dei quartieri

Maschere, musica, stelle filanti e coriandoli tornano protagonisti dopo due anni di stop imposti dalla pandemia da covid-19. L'atmosfera carnevalesca alla conquista dei quartieri della zona ovest di Forlì. Romiti, Cava, Villanova, Villagrappa, Castiglione, Petrignone, Ciola, San Varano e Rovere - con la collaborazione dell’Oratorio e Circolo Don Mario Ricca, dell’Istituto Comprensivo numero 5 "Tina Gori" (scuole primarie, secondarie e dell’infanzia) e delle associazioni genitori delle scuole - si stanno preparando al grande evento che coinvolgerà tutti i bambini della città di Forlì, il "Carnevale Insieme" che sarà di scena sabato pomeriggio a partire dalle 14.30.

"Una collaborazione importante, a cui va il nostro ringraziamento, è data anche dall’Associazione Anziani “Il Delfino", impegnata nell' allestire la festa finale della manifestazione al Parco Bertozzi - spiegano gli organizzatori -. Il "Carnevale Insieme" della zona ovest di Forlì vedrà i carri allegorici ed i gruppi mascherati attraversare una parte vasta della zona, partendo dal parcheggio del palasport Villa Romiti per concludere la sfilata e la festa nel parco Bertozzi di via Sillaro. Ad accompagnare l'evento ci saranno anche iniziative di ogni genere dai giochi, ai balli di gruppo a qualsiasi tipo di divertimento per tutti bambini. Per la festa finale stand con una mega merenda per tutti i bambini e ragazzi partecipanti partecipanti a base di dolci".

Il progetto “Carnevale Insieme", viene ricordato, "è divenuto, negli anni un tratto peculiare della Zona Ovest e vede il coinvolgimento di insegnanti, genitori e ragazzi che vivono nei diversi Quartieri. La progettazione e preparazione dei carri allegorici coinvolge tante persone, richiede tempo e impegno nei mesi che precedono la festa e sostiene la partecipazione attiva alla festa. Negli ultimi anni si è osservato un buon coinvolgimento di adolescenti e giovani, e si ritiene che anche tale esperienza possa essere una opportunità di integrazione, impegno e responsabilità verso il territorio".

L'appuntamento, viene aggiunto,"sarà un'occasione di crescita e apprendimento e impegno per tutti. Prevederà idee e collaborazioni diverse, ma consentirà esperienze su vari mestieri e lavori che vedranno coinvolti adulti in qualità di esperti artigiani e ragazzi insieme. Costi che, al di là della fantasia per la realizzazione dei propri carri, sono cresciuti perché le nuove norme impongono restrizioni, valutazioni e attenzioni. La Zona Ovest sarà presente per far divertire grandi e piccini".

I quartieri tengono a precisare che, "come in passato, sono state imposte regole ben precise. Capiamo la necessità di fare tutto all’interno delle regole e non vogliamo certo disattenderli. Però abbiamo visto che vi è molto interesse e attenzione per il lavoro dei quartieri. I ragazzi e volontari che stanno lavorando sono legati dalla voglia di fare e stare insieme per il bene del proprio territorio. Verso questi ragazzi e volontari va data attenzione per quello che fanno, in quanto sono una ricchezza per la città, e mettono tutto il cuore e passione per svolgere tali attività. La Zona Ovest, si sta preparando alla grande festa. Una importante partecipazione sarà quella data dai ragazzi di Cavarei, realtà importantissima della città di Forlì".

"Il "Carnevale Insieme" non ha bisogno di presentazioni - sono le parole dell'assessora con delega ai Quartieri, Andrea Cintorino -. L’evento è un classico del carnevale forlivese e un momento di festa per famiglie e giovanissimi di tutta la città di Forlì. Dopo la tradizionale sfilata e l’esibizione dei gruppi mascherati, carri allegorici, la manifestazione si concluderà al parco Bertozzi della Cava con balli, canti e giochi per tutti". Diverse le aree parcheggio: si potrà sostare al supermercato Eurospin di viale Bologna, Conad in piazzale Pier Luigi Giovagnoli, via Locchi e Martiri delle Foibe e alo supermercato Aldi in viale Bologna. In caso di maltempo l'evento si svolgerà il 18 febbraio. Le previsioni meteo annunciano bel tempo.