“Dopo un anno di silenzio, la pace può tornare a parlare?”: incontro al Centro Pace

Il Centro Pace invita a partecipare ad un evento che avrà come tema l'invasione russa dell'Ucraina ad un anno dallo scoppio del conflitto. L'iniziativa si svolgerà lunedì 20 febbraio dalle ore 18 a Forlì nella sede del Centro Pace, in collaborazione con A.N.P.I. Provinciale Forlì-Cesena e CGIL Forlì.

"Ad un anno dall'inizio del conflitto, risulta fondamentale concentrare l'attenzione su ciò che sta accadendo, ponendosi delle domande sull'attuale situazione: Quale vie alternative all'invio delle armi sono state cercate? Quali azioni sono state intraprese? Chi si impegna per la pace ha fatto tutto il possibile? A riguardo ci saranno due interventi da parte di: Stefano Bianchini, Professore di Storia delle Relazioni Internazionali con specializzazione in Storia e Politica dell'Europa Orientale e con Pasquale Pugliese, del Movimento Nonviolento e Rete Italiana Pace e Disarmo. Il Centro Pace di Forlì invita la cittadinanza alla partecipazione poiché il tema trattato è un tema ancora prettamente attuale, pertanto si tratterà di un'occasione per parlare delle conseguenze sul futuro e sulla nostra quotidianità, grazie al prezioso contributo di voci esperte", spiegano gli organizzatori. .