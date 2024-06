Doppio appuntamento a Bertinoro per la conclusione del festival Paesaggi Plurali: protagonisti Giorgio Salimeni e Alessandra Carloni

Prezzo non disponibile

Paesaggi Plurali, il festival di arte pubblica del Comune di Bertinoro, sta per concludersi con due eventi inaugurali che vedono il coinvolgimento degli artisti Giorgio Salimeni e Alessandra Carloni e che andranno a terminare l’edizione 2024 dedicata al tema dei sogni.

Venerdì 14 giugno alle ore 18 in piazza della Libertà a Bertinoro inaugura la mostra fotografica di Giorgio Salimeni, esito di una residenza iniziata nel 2022 e completata a inizio giugno 2024 a Bertinoro. Salimeni è stato invitato a produrre le sue opere fotografiche all’interno del territorio senza particolari indicazioni, con solo una domanda a fare da filo conduttore: “Cosa ti illumina?”. Ne è nata un’esplorazione trasversale che coglie la vita del paese su diversi livelli di lettura. Il suo lavoro sarà visibile attraverso una mostra open-air ed una parte sarà all’interno dello “Studio Aperto” allestito ed attivato in concomitanza della residenza tra piazza della Libertà e via Oberdan.

Domenica 16 giugno alle ore 19 presso la scuola primaria “Gino Mattarelli” di Fratta Terme si terrà l’inaugurazione dell’opera di Alessandra Carloni. La premiata pittrice e artista romana che ha realizzato opere in Italia e all’estero, sta lavorando in questi giorni sulla parete della scuola elementare Gino Mattarella per dipingere il nuovo murales, nato sulla base dei sogni dei cittadini e delle cittadine, dei bambini e delle bambine elaborati durante la Scuola dell’Immaginazione.

«Anche quest’anno Paesaggi Plurali lascerà un segno tangibile sul nostro territorio grazie ai lavori di Giorgio Salimeni e Alessandra Carloni. Fratta Terme è la terza frazione interessata dalla street art - ha dichiarato la sindaca Gessica Allegni - la vocazione del festival è quella di creare una connessione tra i luoghi del nostro territorio, creando una sorta di museo a cielo aperto. Il filo conduttore è il coinvolgimento della comunità, soprattutto le giovani generazioni, che in queste settimane hanno partecipato a questo esperimento di partecipazione dal basso».

Paesaggi Plurali è un progetto del Comune di Bertinoro sostenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con la direzione artistica di Marcello Di Camillo e della Casa del Cuculo.