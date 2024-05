Doppio appuntamento con "La cura attraverso l'arte. Il museo diffuso dell'arte sanitaria romagnola”

Prezzo non disponibile

Saranno due gli eventi organizzati a Forlì e dedicati alla scoperta del patrimonio culturale dell'Ausl della Romagna, che si identifica con il "Museo diffuso" dell'arte sanitaria romagnola. Il primo appuntamento è previsto per l'8 maggio, alle ore 17, presso la Fabbrica delle candele, a Forlì. In questa occasione Sonia Muzzarelli, conservatrice del patrimonio storico-artistico dell’Ausl della Romagna, introdotta dal cultore di storia forlivese, Gabriele Zelli, presenterà il primo volume dedicato al patrimonio culturale dell’Ausl Romagna. L’autrice racconterà come si è formato il patrimonio culturale dell’Ausl Romagna, una delle più grandi aziende sanitarie italiane.

“Con la nascita dell’Ausl Romagna - spiega Sonia Muzzarelli - il patrimonio delle Ausl soppresse, tra cui il patrimonio culturale soggetto a vincolo, fu tutto trasferito all’Ausl della Romagna richiedendo un importante lavoro di ricerca e catalogazione. La revisione, terminata nella primavera del 2020, ha dato una visione globale della collezione aziendale, oggi descritta nel catalogo “La Cura attraverso l’Arte, il Patrimonio Culturale dell’Ausl della Romagna”.Il rilevante patrimonio storico-artistico, che da oltre otto secoli è strettamente connesso alla storia sociale e sanitaria dei settantacinque comuni compresi nelle tre provincie di riferimento, ci darà la possibilità di percorrere un ideale viaggio nel tempo, alla scoperta di un vero e proprio “Museo” diffuso della Storia Sanitaria Romagnola. Il fil rouge della narrazione sarà assegnato a macro argomenti comuni a tutti i territori toccati nella pubblicazione. Si parlerà dei “Grandi Donatori”, che hanno contribuito alla costituzione di quella che oggi è l’azienda sanitaria romagnola, per giungere poi alle vicende storico assistenziali, che hanno portato alla conformazione strutturale degli ospedali “Maggiori” romagnoli. Un accenno poi agli ospedali storici romagnoli, che evidenzia come l’Azienda USL della Romagna faccia parte dell’Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani (ACOSI), e, per concludere, un inedito dedicato all’arte pubblica che, inaspettatamente, interessa anche le cappelle ospedaliere. La novità assoluta del catalogo è anche la sua accessibilità gratuita, poiché sarà visibile e scaricabile collegandosi al sito Ausl alla pagina del patrimonio artistico aziendale, tramite QRCODE.”

Il secondo appuntamento è previsto per il 10 maggio, alle ore 16, presso l'Ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì. (Ritrovo 10 minuti prima dell’inizio della visita presso l’ingresso di via Forlanini dell’ospedale). La rassegna ZARDEN darà la possibilità di una passeggiata inusuale presso il parco dell'ospedale, introdotta da Gabriele Zelli e con la partecipazione del Direttore del Presidio, dott.Giorgio Martelli. L'esperto del verde aziendale, Leonardo Colonnello, accompagnato dall'architetto dell’ Ausl Romagna, Andrea Gozzoli e dal conservatore, Sonia Muzzarelli, condurrà poi la visita alla scoperta delle piante che popolano il meraviglioso parco dell'ospedale. La giornata si concluderà con la visita guidata alla cappella storica del padiglione Allende. Le visite sono gratuite e tutti i partecipanti agli eventi riceveranno in omaggio l'inedita cartolina dedicata all'ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì.