Doppio appuntamento nel Parco di Fratta Terme: arrivano i Brass to House ed Enrico Zambianchi

Indirizzo non disponibile

Prosegue con due nuovi spumeggianti appuntamenti, fra musica e comicità, la rassegna ’”Estate al Parco” a Fratta Terme. Mercoledì 20 luglio, alle ore 21,30, arrivano i “Brass to House” con il loro travolgente repertorio. Composta da tre elementi - batteria, un sax tenore e un sax baritono - questa originale band propone pezzi classici da discoteca anni ’90 e 2000, che diventano irresistibili in una formula trascinante che solo il suono degli ottoni riesce a rendere. Ascoltandoli è difficile riuscire a stare fermi!

Invece, giovedì 21 luglio, sempre alle 21,30, vanno in scena l’umorismo e la simpatia di Enrico Zambianchi, che propone il suo spettacolo “A Ruota Libera”, divagazione originale sulle manie dei nostri giorni. La comicità nelle situazioni quotidiane viene evidenziata senza sconti da uno sguardo tagliente e un’ironia precisa. Con una buona dose di interazione col pubblico, Zambianchi ci fa saltare di palo in frasca all’insegna di una risata mai volgare e in una galleria di specchi deformanti dove ognuno può riconoscere sé stesso… o il vicino di casa.

Per entrambi gli spettacoli il biglietto di ingresso è di € 5. Per info: 348 0069843.

La rassegna ’”Estate al Parco” è promossa dal Grand Hotel Fratta Terme – Allegroitalia in collaborazione con il Comune di Bertinoro e la Pro Loco di Fratta Terme Aps.