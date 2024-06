Doppio appuntamento nel weekend a Santa Sofia: si parte con la Sagra dei Sardoni e poi concerto al Giardino Valbonella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 15 giugno, dalle 19.30 Sagra dei Sardoni al presso il Parco Fluviale di Santa Sofia organizzata da Pro Loco Santa Sofia e GVT. Dalle 20.00, musica dal vivo con Sgrigno.

Domenica 16 giugno Festa del Giardino Botanico Valbonella: alle 11.00 visita guidata accompagnati da una guida del Giardino alla scoperta delle fioriture primaverili. Alle 15.30 musica dal vivo con Duo Gjamadani con Gioele Sindona al violino e voce e Bardh Jakova alla fisarmonica. In collaborazione con l’Associazione Roveroni. Al termine una merenda per tutti i partecipanti. Iniziative gratuite adatte a tutte le età. Prenotazione consigliata per la visita guidata, i posti sono limitati (0543 917912 giardinovalbonella@gmail.com)