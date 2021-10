Doppio appuntamento sul viaggio con Andrea Bocconi al circolo 'Inzir'

'Inzir' in collaborazione con 'Parole Diverse' - Centro per la relazione di aiuto, ospiterà venerdì 15 ottobre Andrea Bocconi scrittore, psicoterapeuta e fondatore della 'Scuola di Viaggio'. Sarà una serata interattiva per risvegliare il ricordo dei propri viaggi, a partire da quelli dell’infanzia. Si scoprirà insieme una “Guida amica” per imparare a costruire la propria biografia, attraverso il racconti di viaggio. Ingresso gratuito

Dabato 16 ottobre, invece, dalle 9.30 alle 12.30, laboratorio di narrazione sul tema del viaggio, condotto da Andrea Bocconi. Sarà un’occasione per prendersi cura dei propri ricordi. Raccontare se stessi. Riscoprire luoghi, odori, sapori e incontri significativi delle proprie esperienze di viaggio. L’esperienza è aperta ad un massimo di 15 partecipanti. Costo del laboratorio: 30,00 €. Per partecipare ad entrambi gli appuntamenti bisogna iscriversi attraverso ilsito www.inzir.it L’ingresso e riservato ai soci ARCI. Per coloro che fossero sprovvisti di tessera è possibile sottoscriverla presso lasede al costo di 12,00 € . E’richiesto il greenpass

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...