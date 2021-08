Doppio evento per la serata di domenica al festival Crisalide: concerto e spettacolo

Doppio evento per la serata di domenica al festival Crisalide a Forlì dove il palcoscenico del Teatro Félix Guattari ospiterà alle 18.00 lo spettacolo di C&C Company dal titolo: “Anna Cappelli” il celebre monologo di Annibale Ruccello, e alle 19,30 il concerto del pianista Fabrizio Ottaviucci. Domenica vede due eventi susseguirsi l’uno all’altro: alle ore 18 il coreografo e danzatore Carlo Massari di C&C Company interpreta Anna Cappelli il celebre monologo di Annibale Ruccello. Massari, supportato nella scrittura fisica da Chiara Taviani (Coordinamento tecnico Francesco Massari), affronta la sfida di interpretare per la prima volta questo poliedrico personaggio, aggiungendo al carattere e alle parole del drammaturgo, una profonda ricerca del e sul movimento, per creare una figura che accolga in sé molti lati oscuri. Anna Cappelli è comica e grottesca allo stesso tempo; una donna apparentemente “come tante” che in sette quadri scivola inesorabilmente verso il baratro della follia, cadendo rovinosamente al suolo e portandosi dietro lo spettatore. Uno spettacolo volutamente intimo, una pedana a scacchi a pianta centrale, fatto di profonda relazione con il pubblico, che entra letteralmente in casa, spia, è complice, giudica e ci si ritrova, se ne vergogna.

Alle 19.30 segue il concerto “Al centro del suono”di Fabrizio Ottaviucci. Al pianoforte il maestro interpreta alcuni dei brani più noti del grande compositore contemporaneo Giacinto Scelsi, del sui repertorio fortemente risonanti con la tematica di CRISALIDE 2021: “ la cura di sé come pratica della libertà”. Il primo è una delle opere centrali del compositore che ha posto tutte le sue energie nella ricerca del centro del suono inteso come atomo vibrante, “ curativo” dell’esistenza; le sue opere nascono da una concentrazione profonda e mirano a smuovere gli stati di coscienza dell’ascoltatore; in particolare nella suite IX, il cui titolo sanscrito Ttai può essere tradotto in “ pace”, Scelsi ricerca il dominio della dimensione temporale; nove movimenti alterni nell’andamento costruiscono e dissolvono un percorso di costante elevazione.

C&C si identifica come progetto di creazione e sviluppo di un linguaggio artistico in continuo divenire, indirizzato verso un’indagine fisica e drammaturgica, atto a trasmettere e condividere energie e creatività nel modo più diretto, limpido e reale possibile in stretta relazione con le urgenti tematiche sociali contemporanee. Tra le numerose produzioni che vantano intense tournée in Italia e all’estero, oltre che prestigiosi riconoscimenti internazionali (tra cui Hiver Oclytes/Les Hivernales [FR], International Choreographic Competition Hannover [DE], Zawirowania Competition [PL], Konzert Theater Berne [CH], Machol Shalem Dance Competition [IL], ACT Festival [ES], Premio Roma Danza [IT], CrashTest [IT] ), sono ricorrenti le creazioni che prevedono il coinvolgimento, sia in fase di progettazione che performativa, delle comunità con cui la Compagnia entra in contatto instaurando un dialogo con la collettività in grado di potenziare il progetto artistico rendendolo concreto ed efficace: una ricerca di verità relazionale che caratterizza la poetica di C&C e che si coniuga a una totale apertura immaginifica e a una curiosità creativa capaci di sviluppare l’astratto dal reale e di avvicinare il pubblico all’esperienza teatrale.

Fabrizio Ottaviucci si è brillantemente diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Pesaro sotto la guida di Paola Mariotti e ha studiato Composizione con Fausto Razzi e Musica Elettronica con Walter Branchi. Ha collaborato con grandi protagonisti della nuova musica, come Markus Stockhausen, Stefano Scodanibbio, Mike Svoboda, Rohan De Saram, Francesco Dillon, Antonio Caggiano, Gianni Trovalusci, Daniele Roccato. Ha suonato ai festival di maggior prestigio nella nuova musica, come RomaEuropaFestival, Biennale Venezia, Traiettorie Parma, Angelica Bologna. È direttore artistico del Festival di Musica contemporanea italiana di Forlì. Ha eseguito prime assolute di Terry Tiley, Giacinto Scelsi, Stefano Scoda nibbio, Osvaldo Coluccino, Gilberto Cappelli, Ivan Vandor. È spesso presente nelle programmazioni Rai Radio Tre. Ha realizzato diverse produzioni discografiche per Wergo, Stradivarius , Ecm. Collabora con l’artista performer Jim Dine.