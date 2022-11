Doppio laboratorio per bambini e ragazzi sulla fotografia con Alessandra Dragoni

“L’analfabeta del futuro non sarà chi non sa scrivere, ma chi non conosce la fotografia” I due laboratori di Alessandra Dragoni, programmati per sabato 3 dicembre alle 10.30 (per bambini dai 5 ai 10 anni) e alle 15.30 (per ragazzi dagli 11 anni in su) presso le sale espositive al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, si sviluppano idealmente da questa riflessione di Laslo Moholy-Nagy.

L’intento dei due incontri sarà quello di stimolare la curiosità e la comprensione del linguaggio fotografico anche nei più giovani, sollevando la questione su quello che le fotografie vogliono (o non vogliono?) dire. Si osserveranno immagini di diverso genere e provenienza, tentando di individuarne i diversi livelli di lettura e significato, attraverso l’osservazione condivisa di libri fotografici, ma soprattutto con l’ausilio di proiezioni, per favorire una visione collettiva durante la quale gli studenti potranno intervenire con domande o riflessioni proprie.

Nonostante l’evoluzione della tecnica ci renda “tutti fotografi”, o proprio per questa ragione, è necessario conoscere le caratteristiche del linguaggio fotografico e le sue possibili interpretazioni e declinazioni; la fotografia, per sua natura ambigua, necessita oggi più che mai di essere tradotta in pensiero critico. Il laboratorio è pensato per avvicinare i bambini ed i ragazzi non soltanto al gesto fotografico ma anche alla storia della fotografia, attraverso l’analisi e la discussione dell’opera di grandi maestri, al fine di promuovere ed incoraggiare uno sguardo più colto, necessario a decodificare una comunicazione visiva diffusa.

La fotografa terrà ovviamente conto dell’età dei ragazzi, adattando i contenuti a seconda delle fasce d’età. Lo scopo sarà quello di mantenere alto il livello di attenzione, così che l’occasione di questo incontro possa generare interesse anche nei più piccoli.

La partecipazione ai due laboratori è gratuita.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare: Elena Dolcini al 329 5428673 oppure scrivendo a elenadolcini@gmail.com .