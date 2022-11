Doppia esposizione a Palazzo Pretorio: in mostra le opere di Luigi Stedile e Marina Crisafio

Curate dalla critica d'arte Silvia Arfelli sono due le mostre che inaugurano domenica a palazzo Pretorio di Terra del Sole, n concomitanza con la “Fugarena“, l'antico rito agreste propiziatorio e di ringraziamento dell’anno agrario che ogni anno si rinnova con il grande falò realizzato nella storica Piazza D'Armi, e che resteranno esposte fino al 7 dicembre.

Si compone di diciannove opere la mostra personale dell'artista trentino Luigi Stedile che aprirà al pubblicoalle ore 16,30 al Salone d'Onore del Palazzo Pretorio di Terra del Sole. L'esposizione presenterà al pubblico l'originale ricerca estetica dell'artista, in cui gli elementi portanti sono quelli della zona in cui vive: la scelta del legno come supporto privilegiato per le sue opere, ad esempio; oppure la montagna, che assume forme amorfe di lingue infuocate, in un processo di sintesi formale in cui il paesaggio presenta una connotazione quasi astratta e i grandi fiori oggettualizzati che rappresentano il simbolo di una natura spesso calpestata e contaminata.

Luigi Stedile ha frequentato gli studi universitari presso l'Accademia di Belle Arti a Verona ed è stato assistente scenografo al parco dei divertimenti di Gardaland. Da anni ha unito la sua innata passione per la pittura con il mestiere di decoratore, che l'hanno portato a realizzare numerosi dipinti murali in Trentino Alto Adige, in Veneto, in Emilia Romagna e in Grecia.

Si compone di una ventina di opere la mostra "Poetiche intuizioni", personale dell'artista di Anzio Marina Crisafio, che aprirà al pubblico alle ore 16 alla Saletta dei Commissari: l'esposizione presenterà una serie di opere in cui si rivela lo stile vagamente surrealista dell'Artista, fatto di accostamenti fantasiosi, di simbologie e di relazioni suggestive fra i soggetti dipinti; Marina Crisafio muove sempre da un dato di realtà di cui sa sottolineare le stonature con mano ferma, ma con una delicatezza cromatica dai prevalenti toni pastello, come se le opere rivelassero il suo dialogo spirituale col mondo circostante, spesso tessere di un mosaico interiore che al di là dell’apparente lirismo magico e sereno, esprimono le evidenze drammatiche, le incongruenze appena rivelate, in un insieme composito elegante e raffinato.

Marina Crisafio vive ed opera ad Anzio. E' laureata in Architettura all'Università La Sapienza di Roma, e parallelamente agli studi universitari ha iniziato a dedicarsi alla pittura. Tra le correnti che la ispirano vi è sicuramente l'Impressionismo, come si nota dalla scelta cromatica della tavolozza, e il Surrealismo dei grandi maestri: Andrè Breton, Salvador Dalì, Renè Magritte e Joan Mirò. La sua è una pittura intima, timida, nata dal bisogno di dare voce alle sue idee e ai suoi valori spirituali. Partecipa da anni a numerose mostre collettive e personali in tutt'Italia.

Organizzate da "La Maya Desnuda" di Forlì e patrocinate dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, le mostre saranno visibile al pubblico fino al 7 Dicembre, tutti i giorni in orario 15,30 - 19.30. Chiuso il lunedì. Info: 0543 766766 - 334 2604929