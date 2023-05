Tre giorni a tutta musica a Bertinoro con il “Drinkin’ Jazz Festival”: da Eugenio Finardi a Enrico Rava, al via le prevendite

Il “Drinkin’ Jazz Festival”, alla sua seconda edizione, è un’iniziativa che nasce dalla fattiva progettualità dell’Associazione dai de jazz in fervida sintonia con l’Amministrazione comunale e le sue finalità istituzionali. Il Drinkin’ s’innerva nel ricco quadro delle iniziative storiche, culturali, economiche e naturalistiche che valorizzano Bertinoro, dantesco borgo di accoglienza, a cui fanno da sfondo uve che profumano di vini generosi, l’aprirsi dello sguardo verso l’Adriatico, l’oriente coronato d’aurora col trascolorare del blu, dell’azzurro e dell’arancio.

Il pentagramma del Festival correrà lungo le strade che dalla Piazza della Libertà s’inerpicano verso la Chiesa di San Silvestro, accesa dalla flebile luce delle candele, e la Rocca Vescovile, nei sentieri che tra un vigneto e l’altro incontrano il Santuario Madonna delle Grazie a Casticciano e il canto di Silvia Donati. Nell’eco di valli e mura il jazz spanderà le sue note liriche e intense nell’atto liberatorio della tromba di Enrico Rava come nel lessico riflessivo di Eugenio Finardi, nelle risonanze del piano di Mirko Signorile come nell’inquieta chitarra di Francesco Diodati, e si coniugherà col laboratorio itinerante “La botanica di Leonardo” in una natura antropizzata che nei suoi anfratti cela ancora tesori.

Il “Drinkin’ Jazz Festival” risuonerà per tre giorni, dal 9 all'11 giugno,in sella a una bici, col contrabbasso sulle spalle di Marco Micheli, sull’incedere dei tamburi di Evita Polidoro e delle bacchette di Andrea Grillini, col sax di Carlo Atti che graffia l’armonia, al crepuscolo che pennella di rosso il Monumento al Vignaiolo… E con un calice di cui gustare il bouquet in una cantina di tini e botti, avvolti dall’architettura dei suoni di Fabio Morgera e Dario Cecchini.



Col Patrocinio e il contributo: Comune di Bertinoro - Assessorato del Turismo, MiC - Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna.

Bertinoro Tutti i colori dell’ospitalità - Borghi e Rocche di Romagna.

Programma completo e informazioni https://www.daidejazz.it/bertinoro-drinkin-jazz-festival-2/. Servizio navetta gratuito: dai parcheggi di Via Badia e di Via Allende. Prevendita on line su Do it yourself dal 2 maggio oppure nicolacataldo@alice.it oppure Whatsapp/SMS 340 5395208

Infoline 340 5395208