Di corsa e in bcicletta con un occhio alla solidarietà: torna con la seconda edizione il Duathlon Città di Forlì

Romagna e sport: un binomio che da sempre è una garanzia. Domenica 8 maggio da Piazza Saffi partono gli atleti che si contenderanno la vittoria del 2° Duathlon Città di Forlì: corsa, bicicletta e ancora corsa per uno sport di resistenza che sta spopolando fra gli appassionati della multidisciplina. La ASD Nob Club e Grip Dimension sono pronti per organizzare la seconda edizione del campionato regionale di duathlon sprint assoluti e age group nel cuore della Romagna.

Un evento che unisce runner e ciclisti, che mescola le passioni a rimarcare lo spirito con cui è stato ideato: la voglia di mettersi in gioco in altri sport e distanze di gara con lo scopo di divertirsi e distrarsi dagli obiettivi agonistici. A Forlì si potrà correre e pedalare fra le chiese, le piazze, i palazzi e le rocche che hanno fatto la storia di quella che, per centinaia di anni, è stata la città più popolosa della Romagna.

“Abbiamo la consapevolezza che lo sport debba fare da cassa di risonanza per il territorio - afferma il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo – e puntare su eventi sportivi di alto livello come questo è un decisivo rilancio sia per la città che per il turismo. Il legame col territorio e i cittadini per noi è sacro, per questo tutto è organizzato in maniera tale che la manifestazione sia percepita come motivo di festa e non di disagio”.

Fare sport è anche fare del bene: la grande novità di questa seconda edizione è il connubio tra sport e solidarietà, tradotto con l’iniziativa messa a punto dalla Asd Sport Cultura e Futuro in sinergia con Nob Asd. Domenica 8 maggio, infatti, prima del duathlon è prevista una partenza d'eccezione, raccontata da Letizia Balestra, presidente della ASD Sport Cultura: “Abbiamo organizzato un evento a corollario intitolato 'Viva la mamma', una gara podistica non competitiva su 5 km, alla fine della quale saranno sorteggiati 20 partecipanti e premiati con prodotti in natura. Il totale delle iscrizioni verrà interamente devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo, da sempre attivo su tutte le patologie oncologiche femminili, proprio in omaggio alla ricorrenza dell'8 maggio, ossia la Festa della mamma. Il risvolto sociale e benefico della seconda edizione va alla ricerca scientifica al femminile”.

Informazioni

E’ possibile iscriversi on-line entro e non oltre le ore 23.59 del 3 Maggio a ASD Polisportiva NOB Club, referente Daniele Tosi - 3485447104. BMC Named, main sponsor di Duathlon Città di Forlì, regalerà una BMC alla società più numerosa che parteciperà all’evento.