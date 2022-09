Due anteprime nei cinema di Forlì: "Le Buone Stelle - Broker" e " Siccità" di Paolo Virzì

Due anteprime a Forlì in settimana. Mercoledì 21 settembre al Cinema Saffi d'Essai Multisala l'anteprima di Le Buone Stelle - Broker di Hirokazu Kore-Eda.

Le Buone Stelle - Broker, film diretto da Hirokazu Kore-Eda, fa riferimento alle scatole in cui venivano lasciati i bambini in modo anonimo quando uno o entrambi i genitori non potevano tenerli, cosicché venissero presi e accuditi da altri. È proprio in una di queste che una donna lascia un neonato durante una giornata piovosa. I due uomini che trovano il piccolo nella "baby box" lo prendono con loro, ma sono, in verità, due trafficanti di bambini.

Giovedì 22 Settembre alla Multisala Astoria l'anteprima di Siccità di Paolo Virzì.

Siccità, film diretto da Paolo Virzì, è ambientato a Roma, dove non piove da circa tre anni. Questa arsura provoca una mancanza di acqua e la conseguente sete nella popolazione, che in preda alla ricerca di qualche goccia si ritrova con la mente alterata, arrivando a stravolgere le regole su cui si basa l'intera comunità.

Tra questi vi sono un gruppo di personaggi di età ed estrazione sociale diversa, alcuni vittime e altri opportunisti. Tutte queste persone sono alla disperata ricerca di una redenzione, ma non sanno che le loro vite sono legate le une alle altre in un modo alquanto drammatico, così come solo il sardonico fato è in grado di fare.