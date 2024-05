Due camminate per scoprire giardini privati e parchi pubblici di Forlì

Domenica 12 maggio saranno organizzate due camminate condotte da Gabriele Zelli, Luca Massari e Fabio Berni che permetteranno ai partecipanti di scoprire alcuni parchi pubblici, qualche giardino privato di Forlì e di conoscere in modo più approfondito la storia della città. La prima camminata, con ritrovo e partenza alle ore 10.00 da piazza Saffi, davanti all'Abbazia di San Mercuriale, che permetterà di conoscere alcuni giardini privati appositamente aperti per l'occasione, avrà il seguente itinerario: Palazzo Numai Foschi (via Pedriali 12), Palazzo Torelli Guarini (corso Garibaldi 94), Palazzo Manzoni (corso Garibaldi 120).

La seconda, con ritrovo e partenza alle ore 16.00 davanti all'ingresso del parco della Resistenza (i Giardini Pubblici) in piazzale della Vittoria, avrà come tappe il parco della Resistenza, il giardino del B&B Corte Livia (corso della Repubblica 44/b) e il parco del Campus Universitario. Nell'occasione Gabriele Zelli racconterà che nel 1824 sull'attuale viale Corridoni, a ridosso delle aree verdi citate, esattamente duecento anni fa, veniva inaugurato lo sferisterio che divenne per un secolo uno dei luoghi più frequentati di Forlì, in quanto il gioco della palla al bracciale era molto popolare in città ed inoltre vi si svolgevano altre iniziative che richiamavano sempre un folto pubblico.

Durante il corso delle appuntamenti, che non si svolgeranno in caso di pioggia, potrà essere acquistato il libro "Forlì città verde", progetto fotografico di Luca Massari, con un saggio di Gabriele Zelli e il contributo di Fabio Berni (costo 15 euro).

Partecipazione libera. Non occorre prenotare. Per informazioni: 3493737026. L'iniziativa, promossa dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, si svolgerà in occasione di "Zardin", il festival in programma il 18 e il 19 maggio 2024 che permetterà di entrare nei giardini e cortili nascosti del centro storico di Forlì, con l'intento di far (ri)scoprire luoghi e storie poco noti della città.