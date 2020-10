Due giornate all'insegna della legalità tra musica e partecipazione

Sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre proseguono le iniziative del progetto "Vitamina (L)egalità/2020" a Forlì.

Sabato 17 ottobre, dalle 15.00 alle 18.30, alla Casa della Legalità, in Viale dell'Appennino 282, si tiene "Legalità e partecipazione: scopriamo i beni confiscati". Per tutta la durata dell'evento si esibiranno in performance musicali i giovani studenti del liceo artistico e musicale statale "A. Canova" di Forlì. In caso di maltempo l'iniziativa avrà luogo domenica 18 dalle 15:00. Ingresso gratuito.

Domenica 18 ottobre, dalle 10:00 alle 12:30, si svolge "Legalità e partecipazione: scopriamo i personaggi". Partendo da Piazza Saffi, passando per Piazza XX Settembre e per il Giardino Silver Sirotti in Via Ribolle, l'evento si concluderà alla Casa della Legalità. Accompagnamenti musicali a cura del liceo artistico e musicale statale "A. Canova".