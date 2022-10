Due giorni dedicati alle golosità: torna in Piazza Saffi la "Festa del cioccolato artigianale"

Prezzo non disponibile

I maestri cioccolatieri di “Choco Amore” tornano a Forlì per una dolcissima quinta edizione della Festa del cioccolato artigianale. L’evento viene riproposto nei giorni sabato 26 e domenica 27 novembre, dalle 10 a tarda sera, sempre in Piazza Saffi.

Il tour delle Feste del cioccolato nazionali è il format gastronomico monotematico che propone la gastronomia abbinata alla cultura ed al consumo responsabile di prodotti genuini. Il tour della Choco Amore propone la fiera-mercato e vuole promuovere la cultura del cioccolato proposta dai migliori maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia dal Friuli al Veneto dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Toscana, dal Lazio, dalla Calabria e dalla Sicilia. L’obiettivo che i maestri artigiani cioccolatieri intendono perseguire e portare con successo di questa iniziativa, è quello di promuovere un consumo consapevole e responsabile del buon cioccolato artigianale e soprattutto di informare il giovane pubblico sull’importanza del consumo del cioccolato prodotto artigianalmente, non a caso questo alimento era considerato dai Maya il “Cibo degli Dei”, buono e salubre: antidepressivo, antiossidante, aiuta il cuore, la circolazione ed accelera il metabolismo.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Karisma Eventi, con la collaborazione e il Patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato al centro storico, come per ogni tappa del tour del Choco Amore, sarà l’occasione per assaporare l’autentico cioccolato.