Due giorni di storytelling e tecnologia con "Hope! Creative Forum"

Giovedì 25 e venerdì 26 marzo si tiene l'evento online Hope! Creative Forum realizzato all'interno del progetto europeo Playon!, di cui la compagnia del Teatro Testori, Elsinor, è il partner italiano. Nell’arco di due giornate, 6 panel con relatori d’eccezione tratteranno di storytelling interattivo e uso di tecnologie immersive. Si discuterà del futuro del teatro all'indomani della pandemia con esperti e artisti di tutto il mondo.

Sarà possibile seguire gratuitamente lo streaming degli incontri, previa iscrizione; per maggiori informazioni scrivere a progetti.teatrotestori@elsinor.net. Tutti gli incontri saranno in lingua inglese.

Il programma

25 marzo

Panel 1 Immergersi in nuovi modelli di società 10:00 - 12:30

Trovare risposte alle domande impegnative del 21° secolo coinvolgendo il pubblico. Come

si sviluppano le storie che identificano nuovi modelli di società e mettono il pubblico nel ruolo

di decisori?

Panel 2 Storytelling e social media 15:00 - 17:00

I social media hanno ampliato lo spazio per la narrazione; possono fungere da piattaforma

per la narrazione nei propri termini o combinati con elementi performativi. Nel processo, la

nostra percezione può essere fuorviata: le fake news possono infiltrarsi anche dalla

dimensione di transmedialità.

Panel 3 Utopie / Distopie nei giochi sociali 19:00 - 21:00

Il mondo in cui viviamo è messo in scena e ci muoviamo in diversi sistemi di ordine. Cosa

significa per gli spettatori entrare in mondi amorevolmente progettati dai teatri fin nei minimi

dettagli, in cui i grandi modelli della società sono concepiti come un gioco. Lo Storyworld

genera un opprimente esperimento sociale.

26 marzo

Panel 4 Produzioni VR e AR 10:00 - 12:30

Le applicazioni di realtà mista attirano il pubblico direttamente nella storia, rendendola

un'esperienza intensa. Sono rese possibili nuove forme di narrazione che consentono a ogni

spettatore di vivere una storia individuale e unica. Quali richieste tecniche questo pone agli

artisti? Quali sfide deve affrontare il pubblico?

Panel 5 Tecnologie Immersive Applicate 15:00 - 16:30

Questo panel ha il riferimento più forte per un'implementazione pratica di tecnologie

immersive nel teatro. In brevi presentazioni di 10 minuti, gli artisti presentano una tecnologia

e forniscono esempi di implementazione artistica.

Panel 6 Tecnologie immersive su larga scala 19:00 - 21:00

Alla fine di HOPE! conference, uno sguardo alle principali istituzioni che hanno fatto grandi

progressi nella transizione al digitale senza perdere la loro identità teatrale.