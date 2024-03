“Due poeti, due poetiche”: dialogo tra Laura Pezzi e Daniele Baldinotti

Giovedì 4 aprile, alle ore 16, nella sala ex Consiglio della Provincia per la rassegna “I Provinciali: vetrina di autori e libri”, organizzata dal Centro Culturale L'Ortica con il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena, Giorgio Casadei Turroni presenterà “Due poeti, due poetiche”. I due poeti: Laura Pezzi e Daniele Baldinotti converseranno su ragioni e modi della loro poesia, arricchendo le loro esposizioni con la lettura di alcune poesie.

Laura Pezzi è nata a Forlì, dove risiede. Biologa di professione, ma memore della giovanile formazione classica, in età diversamente giovane ha iniziato a scrivere poesie e ben presto si è distinta in vari concorsi letterari: si è classificata terza a Sogliano (FC), finalista a Sant’Alberto (RA) e in varie edizioni a Tredozio, segnalata per la poesia e per il racconto in due diverse edizioni del Premio Nazionale Letterario Città di Forlì. Alcuni suoi testi sono stati pubblicati sulla rivista letteraria L’Ortica e sui Quaderni del Centro Culturale L’Ortica. Ha pubblicato le raccolte di poesia “Tra le pagine del mio giardino” con prefazione di Davide Argnani (Centro Culturale L’Ortica 2022) e “Echi nel vento” introdotta da Alessandro Quasimodo (Aletti Ed. 2023).

Daniele Baldinotti è nato a Forlì nel 1970. La sua opera prima “Segni dal tempo” con la prefazione di Davide Argnani è uscita nelle edizioni del Ponte Vecchio di Cesena nel 2000, nel 2012 è stata pubblicata dal Centro Culturale L’Ortica la raccolta di poesie, con prefazione di Luciano Foglietta, “La giostra delle identità", della quale sono uscite due edizioni ed è del 2022 la sua ultima pubblicazione, sempre per il Centro Culturale L’Ortica, “ Solitudini sottovuoto”. Ha pubblicato testi su diverse riviste letterarie ed è stato finalista al Premio “ Pessoa-Cimatti” 2001. è giurato, per la sezione “Poesia inedita”, del Premio Letterario Nazionale “Città di Forlì”. Fa parte del Gruppo TeatrOrtica “Gli Slan di Sandra”con il quale ha partecipato a diverse letture poetiche e rappresentazioni teatrali ed è stato il protagonista del monologo “Dannato e maledetto”.

Giorgio Casadei Turroni presidente del Centro Culturale L'Ortica è tra i fondatori dell'omonima rivista. È stato direttore di Radio Flash e fra le iniziative culturali di quel periodo vanno annoverate la messa in onda del suo radiodramma “Le parole difficili”, oltre alle trasmissioni, da lui curate, ”Cantato e scritto” (poesie e canzoni d'autore) e il racconto musicale “Oggi mi sento così”. Ha scritto i testi delle commedie” “Reparto 15: i vacillanti acrobati” e “Omsa che gambe”.