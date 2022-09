Due pomeriggi tra gli ulivi di "DeusMou": mostra-aperitivo nel giardino dell'artista del legno

Sabato 10 e domenica 11 settembre l’artista del legno Thaddeus Moustrides apre i cancelli del suo giardino per una mostra-apertivo alla luce dorata del tramonto. Gli ospiti, allietati da cibo e vino nonché da buona musica dal vivo, potranno passeggiare tra gli ulivi del giardino e contemplare le sculture in legno dell’artista in una sorta di galleria d’arte all’aria aperta.

Inglese di nascita, Thaddeus Moustrides inizia a maneggiare il legno all’età di 11 anni ispirato dal padre falegname e dagli oggetti che vedeva prendere forma nel laboratorio di famiglia. Da allora la connessione con questo materiale è sempre stata dirompente e ineluttabile, impossibile per Thaddeus sottrarsi al forte richiamo. Gli anni della maturità lo hanno portato a fare esperienza nei grandi teatri di Londra dove ha potuto apprendere tecniche sempre nuove e affinare le sue abilità.

Tra il legno e l’artista c’è un patto di collaborazione, sono entrambi co-creatori del pezzo d’arte che vedrà la luce dal loro vicendevole lavoro. “Il legno vive e respira. Desidera essere ascoltato, considerato e giocare un proprio ruolo nel processo creativo” così descrive questa collaborazione Thaddeus Moustrides e aggiunge “È proprio qui che risiede la vera bellezza della scultura: l’incontro della mia intenzione artistica con il desiderio del legno”.

E dunque ogni sua opera esprime ciò che il legno desidera e ciò che il legno lo guida a creare in una sorta di vortice ispirazionale che non ammette prevedibilità e forzature, un flusso creativo e costante che si placa solo quando l’opera prende la sua forma definitiva e autentica.

La lavorazione del legno ha per Thaddeus Moustrides anche una connotazione curativa e di connessione giocosa con la propria personale forma di spiritualità. È gioco, manifestazione libera e senza censure della creatività che è dentro ognuno di noi e che deve necessariamente trovare sfogo. È con questa premessa che Thaddeus offre anche corsi di “Wood Therapy” attraverso il suo brand “Roots - live, love, legno” www.rootslivelovelegno.com.

La mostra-aperitivo si svolge nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 dalle ore 17 alle ore 23 in via Bagnolo 88 a Castrocaro Terme. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. È gradita la prenotazione al numero 349 4626438 (Thaddeus Moustrides) oppure inviando un’e-mail all’indirizzo info@deusmou.com