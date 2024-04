Due serate sulla storia del giardino in Europa alla Cócla

Due incontri con Dianora Della Torre: "Il giardino nella storia europea", il 17 aprile, tratterà il tema "Dal giardino romano al Barocco italiano" e il 24 aprile "Dal Barocco francese al giardino fiorito inglese". Sarà un viaggio attraverso la storia seguendo l’evoluzione del giardino, partendo dall’antica Roma fino al al giardino fiorito inglese: si vedrà come anche il giardino sia influenzato dalle correnti ideologiche, culturali e artistiche nelle diverse epoche. Verranno ricordate anche le grandi esplorazioni botaniche ed il loro impatto sull’estetica dei giardini.

L'appuntamento è per le ore 20:45 presso il Centro di educazione alla sostenibilità Scuola parchi Romagna Polo didattico "la Cócla" in via Andrelini 59 a Forlì, l'ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.