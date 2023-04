“Duemila anni di moda e design made in Italy”: approfondimento con Marcello Motta, designer, pittore, docente

Riprende sabato, 15 aprile, ore 16,30, in Salone Comunale, il ciclo “Arte e Moda: la Bellezza tra caducità e immortalità” proposto dall'Associazione Culturale San Mercuriale, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, quale Evento Collegato alla mostra “L'Arte della Moda”. Il prof Marcello Motta, designer, pittore, docente di Design Moda e di Storia della Moda parlerà di: “Duemila anni di Moda e Design Made in Italy”

Il relatore, dopo essersi soffermato sulla Moda francese dettata dal Re Sole e sulla sua influenza successiva, segue l'intreccio Moda/Arte, dalle prime assonanze con il nostro passato umanistico-rinascimentale (Rosa Genoni-Botticelli), alle collaborazioni palesi tra gli ateliers di Alta Moda (Schiaparelli, Marucelli, Saint Laurent, Dior...) e grandi pittori contemporanei (Dalì Mondrian...). Infine: la nascita del Made in Italy che espande nel mondo l’“Effetto Rinascimento” utilizzando nella Moda tutto il repertorio di Bellezza del nostro passato. A questo punto i creatori di moda sono “artisti” e Arte e Moda quasi non appartengono più a due artisticità distinte, ma giocano un gioco di ruoli. Entrambe abitano i Musei. Preziose le immagini che accompagnano il percorso culturale: dalla marsina di velluto di Luigi XIV ai costumi teatrali firmati Matisse, Chagall e Picasso, al Made in Italy fino ad oggi.

