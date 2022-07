Al parco di Fratta Terme sarà un luglio tutto da ridere: arriva il cabaret, si comincia con Duilio Pizzocchi

Indirizzo non disponibile

Ci sarà da ridere quest’estate nel Parco delle Terme di Fratta. Parte giovedì 7 luglio la rassegna di cabaret, grande novità del cartellone di “Estate nel Parco”, promosso dal Grand Hotel Fratta Terme – Allegroitalia in collaborazione con il Comune di Bertinoro e la Pro Loco di Fratta Terme Aps, nell’ambito della programmazione di “Bertinoro estate”. Cinque gli spettacoli in programma nei giovedì di luglio e d’inizio agosto, cui si aggiungerà, a fine agosto, il primo festival Fratta Comica dedicato ad aspiranti comici.

Si comincia il 7 luglio (ore 21,30) con Duilio Pizzocchi e il suo “Vernice Fresca”, un monologo basato sulla sua lunga esperienza di cabarettista con aneddoti e storie vissute. In un misto di storie di fantasia e barzellette originali, lo spettatore si ritrova sospeso in una ilarità nella quale riconoscere le proprie esperienze.

Il 14 luglio toccherà ad Andrea Vasumi con "Togliti le mutande che ti devo parlare", serie di monologhi incentrati sui primi quarant'anni dell'autore, passati a cercare di capire l'universo femminile e non solo. Il 21 luglio salirà alla ribalta Enrico Zambianchi con “A Ruota Libera”, divagazione originale sulle manie dei nostri giorni.

Norberto Midani, decano della comicità lombarda dall’ironia travolgente, sarà il protagonista di giovedì 28 luglio. Infine, il 4 agosto riflettori puntati su Max Pieriboni il ‘gigante buono della comicità’ che ha calcato le scene di Colorado, Zelig e Comedy Central, con lo spettacolo "Non solo come in tv”.

Ingresso agli spettacoli 5 euro. Per info: 348 0069843