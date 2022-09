"E' ancora estate": a San Martino in Strada festa con letture, giochi, torneo di scala 40, musica e food truck

Sabato a San Martino in Strada, nel Parco della Scuola in Via dell'Appennino 496, ci sarà una giornata per tutte le famiglie dal titolo "E' ancora estate". Alle ore 15,30 letture e giochi per bambini condotti dalla Biblioteca Magica, mentre Area Games conduce i giochi per i più grandi dai 10 anni. Contemporaneamente si svolge un torneo di scala 40 per chi ha un'età superiore ai 18 anni. Alle ore 17,30 Nevio Agostini direttore dell'Ente Parchi della Romagna e G.Carlo Tedaldi naturalista forlivese conducono giochi a quiz "Conosci la fauna e la flora dei Parchi naturali dell'Emila Romagna?" in collaborazione con Legaambiente. Si cena nel parco con food truck e dalle ore 21,00 si esibirà il gruppo musicale 70 Mi Da 80.