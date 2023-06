E' "Comics Mania" a Bertinoro: laboratori di fumetti tra arte, gioco e cinema

A Bertinoro è in programma giovedì "Comics Mania", la serata conclusiva del corso di Fumetto per ragazzi, organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Barbablù di Cesena, all'interno del progetto di Paesaggi Plurali. "A partire dalle 18.30 nel palazzo comunale ci sarà la mostra di restituzione dei lavori realizzati dai 15 ragazzi e ragazze che hanno frequentato Parlo Fumetto da dicembre a giugno", afferma Sara Londrillo, assessora alle Politiche Educative -. Per l'occasione l'Associazione Barbablù organizza dalle 19,00 un laboratorio di fumetto di gruppo aperto a tutti".

"Questo evento si inserisce all'interno della rassegna Animare - Cartoon Film Festival di cortometraggi, che si svolge per la 2° serata nel giardino della Rocca di Bertinoro - continua Londrillo -. In attesa delle proiezioni, dalle 20 proponiamo il baratto dei fumetti: sarà allestito un punto dove i partecipanti potranno scambiarsi i propri fumetti. Inoltre, consigliamo di portare una coperta per il picnic libero o per gustare lo street food a cura del Comitato Genitori di Bertinoro che avrà un piccolo stand."

"Vogliamo che sia una serata di festa per Bertinoro e soprattutto per i bambini, ragazzi e le loro famiglie tra arte, gioco e cinema - conclude la sindaca Gessica Allegni -., Il primo corso di fumetto è stato un successo con la partecipazione di 15 giovani in età 11-14 anni, da qui il desiderio e la volontà di riproporlo per il prossimo autunno. Un grande ringraziamento va all'Associazione Barbablù che ha strutturato il corso e ospitato alcuni esperti professionisti del fumetto e della graphic novel per sperimentare e far conoscere alle ragazze e ai ragazzi nuove forme artistiche".