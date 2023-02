E' il settimo uomo al mondo ad aver scalato tutte le vette oltre gli 8mila metri: il Panathlon Club ospita Sergio Martini

Venerdì, alle ore 20,30, il Panathlon Club Forlì organizza, presso Palazzo Albicini (Corso Garibaldi, 80), una serata dedicata all'alpinismo. Ospite d'eccezione sarà Sergio Martini, settimo uomo al mondo - e secondo italiano dopo Reinhold Messner - ad avere scalato tutte le 14 vette superiori agli 8000 metri, lasciando per ultimo l'Himalaya.

Martini, nato a Lazzanella (Rovereto) nel 1949, ha iniziato ad arrampicare a 16 anni, nelle Dolomiti. Viene definito da chi lo conosce un uomo schivo e riservato, e per comprendere la sua modestia basterà citare una sua frase emblematica: "Se si arriva in cima è soprattutto per fortuna". Diplomato all'Isef, ha svolto la professione di insegnante.

È accademico del CAI, Istruttore Nazionale di Alpinismo e Sci-alpinismo, è membro del gruppo di Alta Montagna francese. Le sue ultime ascese risalgono al 2017, ma la passione per la montagna gli fa ancora dire che ha progetti futuri. "Uno deve andare in montagna perché gli piace, non perché è di moda". L’evento è riservato ai soci Panathlon e Aurora.