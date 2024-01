"E poi arrivi tu": il Teatrortica sul palco del teatro di Vecchiazzano

Domenica 28 gennaio, alle ore 21.00, nella rassegna "Isole del Tesoro", il TeatrOrtica "Gli Slan di Sandra" presenta al Teatro "Maria Graffiedi" di Vecchiazzano-Forlì la commedia brillante "E poi arrivi tu" con Claudia Lotti, Gianluca Tomidei e Fabrizio Monti. Dana è un'attrice che si presenta a un provino per uno spot pubblicitario, con la speranza non solo di aver successo ma anche di incontrare lui, l'amore.

“E poi arrivi tu", il titolo della pièce, che ricorda una canzone di Neffa, è il leitmotiv della commedia: quel tu che arriva è prima il lui che Dana identifica in Leo Topini solo pochi attimi dopo averlo conosciuto e userà tutte le sue armi sia quelle più femminili, sia quelle più sorprendenti per poter diventare lei il "tu che arriva" per lui. Ma dovrà ricorrere a tutti gli stratagemmi possibili per non far uscire l'ignaro Topini dalla sua vita. E a Dana non manca certo la fantasia: questa sorprendente ragazza, dolce e frizzante, ma anche determinata, riuscirà nel suo intento?

Biglietti: intero € 12,00 Ridotto € 10,00 Studenti € 8,00. Info e prenotazioni: 3337167331