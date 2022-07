"E' solo amore": la Compagnia delle Ventirose torna sul palcoscenico

La Compagnia delle Ventirose torna sul palcoscenico della Fabbrica delle candele, giovedì 21 luglio ore 21:3,0 con i suoi 10 anni di spettacoli, spaziando dalla prosa alle cene con delitto e propone lo spettacolo "E' solo amore".

Uno spettacolo, un recital, che parla dell’amore. L’amore, un sentimento che a nessuno può essere negato. Ogni essere umano ha diritto di amare e ad essere amato. Una frase, che viene ripetuta durante lo spettacolo, è tratta dal film “Moulin rouge” e dice “La cosa più importante che potrai mai imparare nella vita, è amare ed essere amato”. Quindi questo recital racconta l'amore, in ogni sua forma e sfumatura. Contro ogni discriminazione, contro ogni pregiudizio e contro ogni disuguaglianza. Abbiamo deciso di mostrare, attraverso la musica e alcuni testi, una delle cose più naturali al mondo... l'amore, nelle sue tante sfaccettature portando in scena diverse canzoni alcune delle quali anche censurate perché reputate “troppo esplicite”, affronteremo temi delicati e a volte quasi stereotipati, dall “Accettazione” allo scontro con la Chiesa, dall’incomprensione all’affermazione della propria identità. Il tutto con un cast speciale studiato per trasmettere le vere emozioni e dire STOP alle discriminazioni.

Con: Ballardini Lorenzo, Bonucci Chiara, Casadei Martina, Paganin Stefania, Rossi Nicholas, Zampiga Riccardo e Vallicelli Andrea: