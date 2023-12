"E vieni in una grotta": storie di Natale sull'abitare

Storie di Natale o altri sguardi sull’abitare? I luoghi sono spesso come tessere di un mosaico che aspettano ad ogni incontro di essere conosciute, valorizzate, ricomposte. Il 4 gennaio a Portico (RomagnaToscana) Storytelling Circle per un momento festivo alternativo con “E vieni in una grotta …” a cura del Centro Italiano Storytelling.

Per queste festività l'abitare sarà indagato in maniera giocosa e gentile secondo una trama che unisce il passato con il presente, attraverso l'analisi degli archetipi, il cui confronto nel racconto orale produce uno spazio nuovo, una speranza futura. Questo incontro di narratori, parte del progetto Come a Casa, il 4 gennaio, in anteprima, tra i presepi di Portico alle 15,00 poi dalle 16,30 al Teatro Iris Versari (Comune di Portico e San Benedetto – FC), con ingresso a offerta libera, animerà uno Storytelling Circle, per una visita emotiva di “Portico dei presepi” con “E vieni in una grotta …” a cura del Centro Italiano Storytelling.

Tramite il contributo del pensiero narrativo, con l’intervento degli storyteller (contastorie) Lia Zannetti, Anna Facciani, Ornella Mercuri, Stefania Ganzini, Flavio Milandri, Giovanna Conforto, il Centro Italiano Storytelling agiterà il pomeriggio con una colorata panoramica di storie animando la capacità di vivere nei luoghi.

E vieni in una grotta … è un evento del progetto, D. n° 5154850 – B. 1748/23 R.E-R, Come a Casa, contrastare le solitudini attraverso la qualità dello spazio, del tempo e delle relazioni, Fondazione Abitare, Auser Forlì, Arci Forlì, Centro Italiano Storytelling, La Compagine di San Tomè, APR-Progetto Ruffilli ODV, con il contributo de Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro, il patrocinio del Comune di Portico di Romagna. Per informazioni info@centroitalianostorytelling.it.