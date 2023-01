E zoc ed nadel a Modigliana. La Befana consegnerà la calza ai bambini

Torna, dopo due anni di stop per la pandemia, nell’ambito della manifestazione “E Zoc Ed Nadel”, che vede ardere il caratteristico ciocco in un imponente falò, dalla vigilia di Natale al 6 gennaio, la serata promossa da Confartigianato Forlì, in collaborazione con il gruppo famiglie di Modigliana. La festa dell'Epifania si svolgerà giovedì 5 gennaio, con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Modigliana e, nel corso della serata, sarà possibile gustare pasta e fagioli, grigliata mista, dolci caserecci e vin brulé, mentre la Befana, che giungerà in piazza su un trenino ricolmo di calze, distribuirà doni ai bambini presenti.

All’appuntamento prenderanno parte, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, i dirigenti di Confartigianato di Forlì col presidente Luca Morigi, il segretario Mauro Collina e i dipendenti delle sedi dell’associazione di Modigliana e Tredozio. Un appuntamento che fa parte della storia dell'Associazione forlivese e che finalmente può essere ripreso, un segnale di speranza per un ritorno alla completa normalità. L’occasione sarà allietata da musiche e balli della nostra tradizione popolare per concludere nel modo più gioioso le festività natalizie.