'Earth Day' alla Fumettoteca Regionale: appuntamento alla sede per comprendere che anche i fumetti salvaguardano l'ambiente

Alla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' - Social Community Hub, come ogni anno, giunge immancabile l'appuntamento con il 'Earth Day - Giornata Mondiale della Terra', la giornata per la più grande manifestazione ambientale del pianeta, il momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.

A seguito del grande successo per le precedenti edizioni, la Fumettoteca, unica in Emilia Romagna, allestirà online una serie di testimonianze, tra le pubblicazioni più lette e amate da tutti dove la salvaguardia dell'ambientale diventa il fulcro fondamentale del discorso per rendere il pubblico più consapevole dell'importanza di prendersi più cura della nostra 'Madre Maestra Natura'. Ennesima dimostrazione come il fumetto può scendere in campo anche per problematiche sociali e ambientali molto sentite, rappresentando non solo il grande valore socio-culturale che il medium fumettistico riveste, ma anche la condivisione di un obiettivo per promuovere la formazione di una nuova coscienza collettiva proprio tramite i fumetti.

La Terra è di tutti, e non solo il 22 Aprile, per questo bisogna condividere un obiettivo così vitale per ognuno di noi, momenti in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare, ogni giorno, la 'Madre Maestra Natura e promuoverne la salvaguardia. Grazie ad una selezionata esposizione di fumetti con personaggi dalla simpatia consolidata quali gli italiani Topolino, Paperino, Cucciolo, Tiramolla, Geppo, oltre alle riviste come Corriere dei Piccoli, Monello, Il Giornalino e molte altre ancora, si propone al pubblico, nel pomeriggio di sabato 22 aprile, l'apertura straordinaria pubblica dalle ore 14:00 alle 18:00. Visita guidata e esposizione online per una ricorrenza unica nel suo genere, in omaggio, fino ad esaurimento, fumetti per tutti i presenti. Info: 339 3085390 fumettoteca@fanzineitaliane.it