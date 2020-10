Ecco Ailie Robertson: la grande musicista irlandese porta la sua arpa in Romagna

Domenica 25 ottobre, alle 17, la Chiesa della Madonna del Popolo in viale G. Matteotti a Forlimpopoli ospita il concerto di una grande artista internazionale: Ailie Robertson.

Dichiarata “Miglior musicista Irlandese donna dell’anno 2019”, Ailie Robertson è una musicista nel senso più ampio: compositrice, insegnante, improvvisatrice e virtuosa dell’arpa. Negli anni si è esibita in giro per il mondo, ed è acclamata per il suo stile unico a cavallo tra radici scozzesi, irlandesi e tecnica contemporanea.

Ingresso con offerta libera. Prenotazioni: marcobartolini65@gmail.com - 389 1005150.