"Echi di gioia": il duo tromba e organo alla Chiesa di Ravaldino

Venerdì 14 aprile ore 21.00 a Forlì presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate in Ravaldino, va in scena "Echi di gioia", concerto per organo e tromba con Roberto Rigo e Stefania Mettadelli.

Il duo tromba e organo è un grande classico tra le varie formazioni che può vedere l’organo come strumento d’insieme e non come solista. È una formazione molto praticata, nonostante le origini dei due strumenti siano molto distanti tra loro per cultura e tradizione

Roberto Rigo, uno dei più stimati trombettisti italiani della sua generazione, vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, con grande esperienza orchestrale, avendo suonato con tutte le maggiori orchestre italiane, si cimenterà in brani di grande effetto virtuosistico e musicale.

Stefania Mettadelli, musicista di grande esperienza pianista prima che organista, condivide e contribuisce alla brillantezza di questo concerto suonando anche diversi brani per organo solo di grandi autori del Settecento.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.