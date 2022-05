La rivisitazione in chiave ecologica e comica della storia di Frankenstein a Meldola con "Ecomonsters Puppet Show"

Venerdì 6 maggio, alle ore 20:30, presso il Teatro parrocchiale di S. Francesco a Meldola, la compagnia "All'inCirco" presenta lo spettacolo "Ecomonsters Puppet Show", rivisitazione in chiave ecologica e comica del Frankenstein. La compagnia porterà in scena la storia di Sputnik e Laika, con marionette costruite interamente con materiali di recupero.

Lo spettacolo, a ingresso libero, è promosso da LVIA- Forlì nel Mondo in collaborazione con il Comune di Meldola, Assessorato alla Pace e Diritti Umani, per presentare il progetto di cooperazione internazionale "Iniziative di economia circolare per uno sviluppo sostenibile in Senegal" finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Nel corso della serata interverranno Jennifer Ruffilli, Assessore alla Pace e Diritti Umani del Comune di Meldola e Paolo Vignali, Presidente di LVIA Forlì nel Mondo.