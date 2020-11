Economia in crisi? Se ne parla con gli esperti de "l’Europa sul sofà"

Ritorna, dopo gli ottimi riscontri della primavera scorsa, “l’Europa sul Sofà”, un ciclo di incontri ideato ed organizzato dal Punto Europa e completamente fruibile in diretta streaming sui suoi canali social.

L’Fmi ha stimato per l’Unione Europea una perdita media del 7% del Pil, un dato in miglioramento rispetto al precedente 8.5%, ma che non è esagerato definire catastrofico. Ancora peggiore è la situazione in Italia: sia Confindustria che la FMI stimano la perdita per Roma di circa il 10% del Pil. Urgente appare quindi la necessità di un intervento dell’Unione Europea. Il Consiglio europeo ha raggiunto un sofferto accordo il 21 luglio scorso sul Recovery Fund (o next generation Eu) e sul prossimo bilancio dell’Unione. In che modo questo cambia e aiuta l’economia europea a superare questo difficilissimo momento?

Proprio per approfondire questo tema, il Punto Europa di Forlì, Centro di Documentazione Europea che opera all’interno del Campus di Forlì dell’Università di Bologna, propone il primo incontro del nuovo ciclo di conferenze online «L’Europa sul Sofà», dal titolo: "UEconomics, come cambia l’economia europea con il Next Generation Eu".

Mercoledì 4 novembre dalle ore 19.00 gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, EU Junior Expert del Punto Europa converseranno assieme a Francesca Basso, giornalista del Corriere della Sera e Giulio Ecchia, docente di Economia dell’Università di Bologna.

Appuntamento, quindi, sui canali istituzionali Facebook (https://www.facebook.com/PuntoEuropaForli/) e YouTube (https://www.youtube.com/user/EDForli) del Punto Europa di Forlì.

Tutti gli incontri de l’Europa sul sofà, insieme ad una presentazione del ciclo da parte della professoressa Laschi, restano disponibili sul canale youtube del Punto Europa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBd_5W10L5R0c6K6OLLDO82ul8qMWk0jv.