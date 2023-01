"Edith Piaf - L'usignolo non canta più" sul palco a Predappio

Indirizzo non disponibile

Lo spettacolo "Edith Piaf - L'usignolo non canta più", con Melania Giglio e Martino Duane sale sul palco del Teatro Comunale di Predappio sabato 21 gennaio 2023 alle 21, regia Daniele Salvo. Siamo nel 1960, nell’appartamento di Édith. Una serie di eventi si sono susseguiti nella vita di questa piccola donna: lutti, incidenti, amori, liti, solitudine, alcol, gioie, successi e canzoni. Tutto si è abbattuto sull’usignolo come un uragano. L’usignolo non canta più. L’artrite l’ha resa gobba, l’alcol e i medicinali l’hanno resa gonfia e senza capelli, i lutti hanno ferito la sua voglia di vivere. Ma improvvisamente qualcuno bussa alla sua porta e arriva a profanare questo “buio”.

È Bruno Coquatrix, l’impresario dell’Olympia. Lo spettacolo ripercorre attraverso un testo inedito e mai rappresentato i giorni che precedettero la storica esibizione di Édith Piaf sul palco dell’Olympia, dalla fine del 1960 sino alla primavera del 1961. Questo racconto, arricchito da canzoni eseguite rigorosamente dal vivo (tra le altre L’accordéoniste, La vie en rose, Milord), vuole essere un omaggio a una delle voci più belle e strazianti della canzone moderna.



BIGLIETTERIA :

INTERO € 18,00

RIDOTTO € 12,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA)

INFO E PRENOTAZIONI:

339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it