Edizione prenatalizia del Mercatino della Segavecchia a Forlimpopoli

Edizione prenatalizia per il Mercatino della Segavecchia, che- come ogni seconda domenica del mese - torna a Forlimpopoli il 10 dicembre. Dalle ore 8 alle ore 19 il centro storico si animerà con banchi di ogni tipo (antiquariato, modernariato, usato, riciclo): il posto ideale dove andare a caccia di regali per il prossimo Natale.

L’iniziativa, promossa dall’Ente folcloristico culturale forlimpopolese e ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.