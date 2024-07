Edoardo Saccone presenta "Se trovi in questo fiasco"

Nell'ambito dei lunedì letterari all'Anfiteatro Parco di via Dragoni, il 15 luglio alle 20,45 Edoardo Saccone presenterà "Se trovi in questo fiasco", dialogando con Marzio Casalini. «Fidentino si rese conto di aver passato nelle foreste gran parte del suo tempo migliore, e anche un po’ di quello peggiore. Fu così da bambino, quando con gli amici attraversava le foreste piacentine e si acquattava tra l’erba come i gatti selvatici, per tendere un agguato al primo a passare; il suo tempo migliore. Non fu diverso quando quattordicenne fu spedito dai Polenta di Giaggiolo per ordine di suo padre, ad affiancare e proteggere la figlia del signore da Polenta, conte, amico di famiglia, forse pure lontano familiare; il suo tempo peggiore e un disastro continuo di grazie e disgrazie e malvagità femminili. Gemma Da Polenta aveva tredici anni, nell’anno del Signore 1238». Comincia così la storia di un paggio/scudiero nel tempo moribondo della Cavalleria in Romagna, una vicenda di adolescente alla scoperta del mondo nella quale si dispiegano le storie impensabili dei “suoi” cavalieri, sgangherati ed eroici, fermi al senso dell’onore, coerenti sempre nella loro pur minuscola esistenza: un racconto coinvolgente e appassionato, condotto nelle trame ridenti dell’ironia e nella celebrazione del va lore e della dignità: un puro divertimento nella rapppresentazione di paesaggi, villaggi e personaggi multanimi, comprese indimenticabili figure di donna, in una scrittura sorretta da un ritmo di alacre sapienza.