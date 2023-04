"Educare alla lettura", alla Fabbrica della Candele la serata conclusiva dedicata a "I promessi sposi"

Dopo l’interesse riscontrato dagli "Incontri Conclusivi" della professoressa Elena Mazzola con insegnanti e classi delle scuole secondarie di Forlì, che hanno avuto luogo in febbraio e marzo, continua il progetto “Educare alla lettura” 2022-2023, che è dedicato al romanzo dell’Ottocento “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni in occasione del 150° anniversario dalla scomparsa dello scrittore. "Aula 29" e l’associazione “Orto del brogliaccio”, che dal 2017 si impegna a coltivare i talenti di tanti giovani nella sua Scuola di Musical, promuovono il Progetto “Educare alla lettura” dedicato a “I Promessi Sposi”, con il Patrocinio del Comune di Forlì-Assessorato Politiche giovanili e in collaborazione con l'associazione “Il mondo parla”.

“Educare alla lettura” si rivolge a tutta la cittadinanza, agli alunni, agli insegnanti delle scuole Secondarie e a tutte le persone appassionate di letteratura. Si va alla scoperta della profondità di un testo d’autore, col metodo “da soggetto a soggetto”, grazie al quale il lettore entra in relazione con l’autore, attraverso un rapporto alla pari e di compartecipazione. Il progetto prosegue con le "Letture ad Alta voce" di testi tratti dal romanzo “I promessi sposi”, attività che l’attrice Beatrice Buffadini e l’attore Andrea Soffiantini hanno curato in vari istituti scolastici della città e in cui si è coinvolta come Scuola Polo l’ Istituto Comprensivo 1 “Tecla Baldoni”.

In particolare cinque classi della media “Caterina Sforza”, con la collaborazione delle docenti di Lettere, hanno svolto il laboratorio di lettura nelle loro aule dal 15 febbraio all’ 8 marzo. I frutti dell’impegno profuso in tale attività verranno raccolti in una serata di lettura corale di una quarantina di ragazze e ragazzi, l’attenzione si concentrerà sulla figura di padre Cristoforo e sulla storia del “pane del perdono”. L’ incontro si svolgerà venerdì 21 aprile alle 20.45 nel teatro della Fabbrica delle candele di Forlì e sarà aperto ai docenti, agli studenti e ai genitori interessati della “Caterina Sforza”.