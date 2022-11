“Educare alla lettura": parte il progetto dedicato a “I Promessi Sposi”

Il progetto “Educare alla lettura” 2022-2023 è promosso da Aula 29 e dedicato al romanzo dell’Ottocento “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni in occasione del 150° anniversario dalla scomparsa dello scrittore. Il progetto, che prevede l’iscrizione gratuita dei partecipanti, e si svolgerà nel Teatro della Fabbrica delle candele di Forlì esi compone di due fasi, che si svilupperanno dal mese di novembreal mese di maggio 2023.

Prima fase propedeutica alla lettura: Circolo dei lettori de “I Promessi Sposi”.

Si articola in tre incontri in presenza: prima conferenza: relatrice prof.ssa Elena Mazzola (linguista e traduttrice, dirige il “Centro di cultura europea Dante” di Kharkiv in Ucraina). Introduzione a “i concetti d’autore” ne “I Promessi Sposi”: il padre. Si svolgerà il 16 novembre 2022 alle ore 15 . Conferenza rivolta a tutte le persone interessate, insegnanti e alunni. Al termine dell’incontro verranno comunicate ai partecipanti le indicazioni di massima affinché, chi vuole, possa iniziare un lavoro di lettura e di scrittura (relazioni, commenti, domande) sul romanzo di A. Manzoni.

Seconda conferenza a cura dell’Associazione “Il mondo parla”: la prof.ssa Cristina Rossi ( I.P.S.I.A. “F. Corni di Modena), e la prof.ssa Francesca Sartori (Liceo Scientifico “Wiligelmo” di Modena) docenti tutor, dialogheranno con i partecipanti sui contenuti della Prima Conferenza introduttiva svolta dalla prof.ssa Elena Mazzola, anche sulla base del materiale pervenuto alla Segreteria di Aula 29 (e-mail laboratorioaula29@gmail.com): relazioni, commenti, domande, in forma scritta. La conferenza si svolgerà il 20 Gennaio 2023 alle ore 17. L’incontro è rivolto a tutte le persone interessate, ai docenti di Scuola Secondaria, in particolare di Secondo Grado.

Terza e Quarta conferenza (a scelta): relatrice prof.ssa Elena Mazzola, si svolgeranno nella modalità della tavola rotonda aperta ai docenti delle Scuole secondarie, specialmente di secondo grado, che parteciperanno a titolo personale oppure accompagnati da classi o gruppi classe. La prof.ssa Mazzola dialogherà con docenti e alunni, anche sulla base di relazioni, commenti, domande pervenuti in forma scritta in tempo utile alla Segreteria di Aula 29 (email laboratorioaula29@gmail.com). Le conferenze si svolgeranno il 23 Febbraio 2023 ore 10-12 o a scelta il 10 marzo 2023 ore 10-12



Seconda Fase espressiva e didattica: lettura ad alta voce di testi tratti dal romanzo “I Promessi Sposi”.

Prevede un massimo di 3 incontri di due ore ciascuno, per un massimo di 5 insegnanti e le rispettive classi di Scuola Secondaria Superiore, in orario antimeridiano da concordare con l’attore Andrea Soffiantini e l’attrice Beatrice Buffadini. Il periodo previsto per lo svolgimento delle lezioni è 11 Febbraio-15 Marzo 2023 . A conclusione del corso verrà presentata una dimostrazione del lavoro svolto ai genitori e agli amici degli alunni, nel giorno e nell’orario che verranno indicati da Aula 29 ai partecipanti.

Qualora la pandemia di Covid19 imponesse, per motivi di sicurezza, il divieto di attività in presenza, i lavori si svolgeranno da remoto mediante le tecnologie e gli strumenti atti a creare video-collegamenti con i partecipanti. Sarà possibile iscriversi a entrambe le fasi del progetto (Circolo dei Lettori/Lettura ad alta voce) oppure a una sola delle due. Per informazioni e adesioni di tutte le persone interessate, di insegnanti e alunni, scrivere a: laboratorioaula29@gmail.com entro il 15 novembre 2022.

Aula 29, l’Associazione “Orto del brogliaccio”, che dal 2017 si impegna a coltivare i talenti di tanti giovani nella sua Scuola di Musical, promuovono il progetto con il Patrocinio del Comune di Forlì-Assessorato Politiche giovanili e in collaborazione con A.P.S. “Il mondo parla”. L’I.C. “Tecla Baldoni” contribuisce all’accreditamento della prima fase del Progetto sulla piattaforma S.O.F.I.A. del M.I.U.R.

Il Progetto si rivolge a tutta la cittadinanza, agli alunni, agli insegnanti delle scuole Secondarie, e a tutte le persone appassionate di letteratura. Si andrà alla scoperta della profondità di un testo d’autore, col metodo “da soggetto a soggetto”, grazie al quale il lettore entra in relazione con l’autore, attraverso un rapporto alla pari e di compartecipazione.