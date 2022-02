Parte il progetto straordinario "Educare alla lettura", dedicato ai 25 anni del libro “Harry Potter e la pietra filosofale”

Aula 29, in continuità con la proposta formativa dell’Associazione “Orto del Brogliaccio”, che dal 2017 si impegna a coltivare i talenti di tanti giovani nella sua Scuola di Musical, promuove il Progetto “Educare alla lettura” dedicato ai 25 anni del libro “Harry Potter e la pietra filosofale”, con il Patrocinio del Comune di Forlì-Assessorato Politiche giovanili e in collaborazione con A.P.S. “Il mondo parla”.

Il Progetto si rivolge a tutta la cittadinanza, agli alunni, agli insegnanti delle scuole Secondarie, e a tutte le persone appassionate di letteratura. Si andrà alla scoperta della profondità di un testo d’autore, col metodo “da soggetto a soggetto”, grazie al quale il lettore entra in relazione con l’autore, attraverso un rapporto alla pari. "L'importanza della lettura e dell'educazione alla lettura, soprattutto quando è rivolta alle nuove generazioni, è un tema di grandissima importanza" afferma l'Assessore alle politiche educative Paola Casara. "Questo progetto - prosegue - si inserisce nel più ampio impegno che come Assessorato stiamo mettendo in campo per far sì che sempre più giovani apprezzino il piacere della lettura e il valore formativo del testo e della scrittura".

L’iniziativa, che prevede l’iscrizione gratuita dei partecipanti, si compone di due fasi, che si svilupperanno dal mese di febbraio al mese di maggio 2022.

Prima Fase propedeutica alla lettura: Circolo dei lettori dei romanzi di Harry Potter.

Si articola in tre incontri in modalità webinar con Tat’jana Kasatkina (critica letteraria e scrittrice, dirige il dipartimento di studi “F.M. Dostoevskij e la cultura mondiale” dell’Accademia delle Scienze russa) e con Elena Mazzola (linguista e traduttrice, dirige il “Centro di cultura europea Dante” di Kharkiv in Ucraina). Le videoconferenze sono rivolte a insegnanti, studenti e a tutte le persone interessate.

La prima videoconferenza del Progetto “Introduzione a Harry Potter e la pietra filosofale” sarà in dialogo con Tat’jana Kasatkina, condotta dall’attore Andrea Soffiantini. Traduttrice Elena Mazzola, lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 18.

Seconda Fase espressiva e didattica: lettura ad alta voce di testi tratti dai romanzi di Harry Potter.

Prevede due incontri di due ore ciascuno, per tre insegnanti e le rispettive classi, in orario scolastico, con l’attore Andrea Soffiantini e l’attrice Beatrice Buffadini. Le lezioni si svolgeranno in presenza, nel teatro della “Fabbrica delle candele” di Forlì, in Piazzetta Corbizzi 9. Coordinatrice del Progetto è Anna Maria Gasperi. Docente referente per la parte didattica è Giovanna Fabbri.

Sarà possibile iscriversi a entrambe le fasi del progetto (Circolo dei Lettori/Lettura ad alta voce) oppure a una sola delle due. Per informazioni e adesioni di tutte le persone interessate, di insegnanti e alunni, scrivere a: laboratorioaula29@gmail.com entro il 27 febbraio 2022.