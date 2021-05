Educazione all'espressività artistica durante la pandemia: gli studenti in scena con "Il labirinto del tempo”

Si comunica che giovedì 3 e venerdì 4 giugno alle 20,30 alla “Fabbrica delle candele” di Forlì (Piazzetta Corbizzi 9/30) sarà allestita la performance “Il labirinto del tempo” a cura del Laboratorio espressivo e teatrale 'Aula 29' e in collaborazione con l’Associazione “Orto del Brogliaccio”. La regia è dell’attore Andrea Soffiantini e le coreografie sono dell’attrice Beatrice Buffadini, il coordinamento è di Anna Maria Gasperi e di Marina Padovani.

Il Laboratorio espressivo e teatrale 'Aula 29' è nato come progetto nel mese di novembre 2020, da una esperienza di attività decennale di “teatro a scuola”, svolta nell’I.T.E. “Carlo Matteucci” di Forlì; ha avuto quindi il Patrocinio del Comune (Servizi educativi, scuola e formazione. Politiche giovanili.), in quanto si è proposto di valorizzare l’educazione all’espressività artistica degli studenti e dei giovani forlivesi in tempo di pandemia Covid-19, utilizzando gli strumenti accessibili nel periodo del lockdown, in particolare le videoconferenze pomeridiane.

Gli iscritti sono stati molto numerosi, infatti ha partecipato una sessantina di studenti, provenienti in particolare dall’I.T.E. “Carlo Matteucci”, dal Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” e dal Liceo Classico “G.B. Morgagni”; significativo è stato inoltre il contributo di giovani diplomati forlivesi, impegnati in percorsi lavorativi e di studio. Dalla fine del periodo di “chiusura” decretato dai D.P.C.M., il Laboratorio, basato sui corsi di recitazione, canto, danza, allestimento video e scenografie, si è svolto “in presenza” nella scuola di Musical “Orto del Brogliaccio” e nella “Fabbrica delle candele”, rispettando tutte le regole imposte dalle misure sanitarie straordinarie.

“Il labirinto del tempo” è un testo di genere fantastico liberamente ispirato alla nota saga di Harry Potter. La performance è composta da momenti di recitazione, canto, danza , video creativi, che formano una unità originale di linguaggi artistici. Sarà possibile seguire la diretta streaming della Performance “Il labirinto del tempo” il 4 giugno 2021 alle ore 20,45 sul canale YouTube dell’Associazione “Orto del Brogliaccio”.